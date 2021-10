DC Heroes & Villains: il puzzle game supereroico svelato al DC FanDome

Tra gli annunci a tema gaming del DC FanDome non ci sono stati soltanto i video di Gotham Knights e Suicide Squad. Nel corso dell'evento, infatti, da Ludia Inc. e Warner Bros. Entertainment hanno presentato ufficialmente il puzzle game per sistemi mobile DC Heroes & Villains.

La nuova esperienza arcade firmata WBIE promette di calare gli appassionati delle opere DC Comics nei panni di Batman, Superman, Wonder Woman, Lex Luthor e Harley Quinn per affrontare schiere di nemici attraverso una serie di attività rompicapo.

L'impianto ludico eretto da Ludia per concretizzare questa visione avrà un approccio non troppo dissimile da quello di Bejeweled e di titoli che, in misura analoga, chiedono ai giocatori di ricollocare delle tessere su di una schermata digitale per rimuoverle. Nel contesto di DC Heroes & Villains, l'abbinamento delle tessere creerà potenti combo che rappresenteranno gli attacchi in mischia e dalla distanza portati dal nostro alter-ego contro gli avversari.

L'avanzamento tra i livelli permetterà ai giocatori di reclutare e collezionare oltre 35 Carte DC, ciascuna con protagonista un eroe o un cattivone del multiverso DC Comics: ogni Carta sarà priva di poteri e starà all'utente sbloccarne il pieno potenziale attraverso le sfide offerte dal titolo con le sue 152 missioni.

DC Heroes & Villains, il "Bejeweled supereroico" di Ludia Inc. è previsto al lancio entro fine 2021 su App Store e Google Play per smartphone e tablet iOS e Android, presumibilmente con la formula dei free to play.