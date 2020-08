DC e NetherRealm: novità in arrivo dagli autori di Injustice e Mortal Kombat?

Nel corso della giornata di venerdì 7 agosto, totalmente a sorpresa, i giocatori legati all'universo DC hanno avuto modo di festeggiare un annuncio alquanto speciale.

Senza preavviso, gli sviluppatori di Rocksteady hanno infatti confermato il gioco dedicato alla Suicide Squad. La softwre house ha inoltre promesso un reveal completo in occasione del prossimo 22 agosto, data che vedrà prendere il via l'evento DC FanDome. La manifestazione vedrà tra gli ospiti una serie di personalità d'eccezione, tra le quali è stato di recente confermato anche Ed Boon, di NetherRealm. la presenza di quest'ultimo, unito ad alcune recenti segnalazioni, hanno spinto la community ad ipotizzare la possibile condivisione da parte sua di un nuovo annuncio.



Nel corso del mese di giugno, infatti, NetherRealm ha avviato una campagna di assunzioni tra i cui dettagli figurava la volontà di portare i franchise di Injustice e Mortal Kombat su PS5 e Xbox Series X. Alle informazioni riportate negli annunci di lavoro della software house non hanno però fatto seguito annunci ufficiali di alcun tipo. La presenza di Ed Boon al DC FanDome ha però generato l'immediato diffondersi di speculazioni in seno alla community, che pare ritenere i tempi maturi in particolare per il debutto di un Injustice 3 su next gen.



Al momento, ovviamente, si tratta solo di ipotesi, ma il 22 agosto è piuttosto vicino e sperare non costa nulla: gradireste un simile annuncio?