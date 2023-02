Un DC Universe con film e giochi collegati? 'Un incubo', per l'autore di Midnight Suns

Nei piani del rinnovato DC Universe di James Gunn e Peter Safran c'è l'idea di creare una completa connessione canonica tra tutti i progetti legati a questo universo, che comprenda non solo i film ma anche i videogiochi.

Scendendo ancora più nello specifico, i due autori vorrebbero fare in modo che i personaggi e relativi interpreti siano sempre gli stessi indipendentemente dal media di riferimento, così da dare vita ad un DC Universe ancora più profondo, coerente e ben amalgamato. Un'idea da un lato molto ambiziosa, ma dall'altro davvero difficile da attuare, almeno secondo Jake Solomon, membro di Firaxis Games e director di Marvel's Midnight Suns, che su Twitter ha manifestato tutta la propria perplessità davanti ad una simile iniziativa.

"Una cosa simile sarebbe stata un incubo per noi con Marvel's Midnight Suns", afferma Solomon, che prosegue: "Credo di capire l'intenzione, ma film e videogiochi sono così tanto diversi. E la pressione che ciò comporterebbe per gli straordinari doppiatori in ambito videoludico? Sono universi differenti, ed è così che dovrebbero rimanere e rimarranno". Pollice verso di Solomon, insomma, per una simile idea che, per quanto intrigante, sarebbe fin troppo complessa da mettere in pratica per il game designer in forza a Firaxis.

Tornando per l'appunto all'ambito videoludico, Deadpool è arrivato in Marvel's Midnight Suns, con l'RPG tattico che continua così ad arricchirsi. Per quanto riguarda il futuro di Firaxis, per il momento tutto tace su un possibile XCOM 3, dato che Solomon è al momento completamente concentrato sui nuovi contenuti per il gioco Marvel.