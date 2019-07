DC Universe Online ha una data d'uscita su Nintendo Switch

Come promesso qualche settimana fa, Daybreak Games ha finalmente svelato la data d'uscita ufficiale del suo DC Universe Online sulla console ibrida Nintendo.

Potrete tornare a vestire i panni di un supereroe all'interno del free to play a partire dal prossimo 6 agosto 2019, data nella quale tutti i possessori di Nintendo Switch potranno scaricare in maniera completamente gratuita il gioco sull'eShop. Sfortunatamente non vi sarà la possibilità di importare il proprio personaggio da una delle altre versioni del gioco, obbligandovi così a ricominciare tutto da zero. Gli sviluppatori hanno infatti specificato che il nuovo profilo sarà associato al vostro Nintendo ID e che i server di questa versione saranno completamente separati da quelli di tutte le altre. Non bisogna però perdere ogni speranza, poiché lo stesso team di sviluppo ha lasciato intendere il possibile arrivo del cross-play, anche se al momento non sembra esserci nulla da annunciare a riguardo.

Non è chiaro se per poter giocare al titolo sia necessario disporre di un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online ma è probabile che, trattandosi di un free to play, si possa giocare anche senza un abbonamento proprio come in Fortnite Battaglia Reale.

Vi ricordiamo che DC Universe Online è già disponibile su PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam).