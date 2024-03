DC Universe Online verso nuovi orizzonti: disponibile su PS5, quando su Xbox Series X/S?

Originariamente pubblicato nel lontano 2011, DC Universe Online continua ad essere una certezza per i giocatori e adesso si allarga anche alle piattaforme di attuale generazione. Le versioni next-gen di DC Universe Online erano state fissate al Q1 2024, e Daybreak Game Company sta mantenendo la parola data.

Gli sviluppatori hanno infatti annunciato ufficialmente che DC Universe Online è ora disponibile su PlayStation 5, con tanto di supporto a tutte le funzioni principali dell'attuale console Sony e migliorie tecniche volte a rendere il gioco ancora più bello da vedere. Per quanto riguarda invece i possessori di Xbox Series X/S, l'attesa è invece un po' più lunga: l'esordio sugli attuali sistemi targati Microsoft è previsto infatti in un secondo momento più avanti, sebbene per adesso non ci siano dettagli più precisi su una data d'uscita. In ogni caso è probabile che i fan non dovranno aspettare troppo a lungo prima di mettere le mani sopra la versione Xbox Series X/S di DC Universe Online e non sono da escludere novità in merito già nel corso delle prossime settimane.

L'MMO free to play incentrato sugli eroi e villain dell'universo DC Comics è inoltre disponibile anche su Nintendo Switch così come su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Oltre allo sbarco su nuovi sistemi, gli sviluppatori hanno anche ribadito quando saranno disponibili i prossimi Episodi di DC Universe Online nel corso del 2024: l'Episodio 47 Brainiac Returns e atteso per maggio, mentre l'Episodio 48 al momento senza nome è previsto per settembre.