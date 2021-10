La DCeased Collector Box di Funko Pop! è in preordine da GameStop

Conoscete DCsead? Si tratta di una serie di fumetti di sei numeri pubblicata nel 2019 da DC Comimics che si svolge in una Terra alternativa, dove una versione corrotta dell'Equazione Anti-Vita ha infettato la maggior parte degli abitanti della Terra con un virus simile a uno zombi.

Ebbene, da GameStop è ora possibile preordinare la nuova DCeased Collector Box di Funko Pop!, che include una gamma di prodotti esclusivi che celebrano l'acclamata serie di fumetti. In ogni Collector Box sono contenuti quattro oggetti diversi (una figure in vinile, un pin, un portachiavi e una decalcomania), ognuno del quali disponibile in quattro varianti casuali.

In ogni DCeased Collector Box potete trovare:

1 x DCased Pop! Figura in vinile (Batman, Batman Bloody, Joker o Joker Bloody)

1 x DCeased 4" Pop! Pin (Batman, Batman Bloody, Joker o Joker Bloody)

1 x DCeased Pop! Portachiavi (Batman, Batman Bloody, Joker o Joker Bloody)

1 x decalcomania DCeased (Batman, Batman Bloody, Joker o logo DCeased)

Il contenuto della confezione è casuale: riuscirete a collezionare tutte le varianti dei quattro oggetti? La DCeased Collector Box di Funko Pop! può ora essere preordinata da GameStop al prezzo di 29,99 euro. La data di lancio è fissata per il 26 novembre 2021.