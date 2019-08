DCL The Game, le corse con i droni secondi THQ Nordic

Climax Studio e THQ Nordic hanno annunciato DCL The Game, il videogioco ufficiale della Drone Champions League, la massima competizione mondiale per quanto riguarda corse e gare con i droni.

DCL The Game permetterà di far sfrecciare il proprio drone in quattro diverse modalità: Arcade (controlli semplificati), GPS Mode (dedicata ai giocatori esperti), Angle Mode (con stabilizzatore per migliorare le performance) e Acro Mode, con controllo totale sul veicolo. Presenti anche trenta circuiti e il pieno supporto per il multiplayer online mentre il multigiocatore in locale non sembra essere supportato.

DCL The Game FPV Drone Racing è atteso per l'inverno su PC e tutte le principali console attualmente sul mercato, presumibilmente PS4, Xbox One e Nintendo Switch. La pagina Steam riporta il 2 dicembre come data di uscita del gioco, THQ Nordic non ha però confermato, limitandosi a parlare di un lancio previsto nei mesi invernali a cavallo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.