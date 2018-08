De Blob 2: colora Prima City... ora anche su Nintendo Switch

Come il suo predecessore de Blob, THQ Nordic ha rimasterizzato De Blob 2 per PC e per console. Da oggi, il gioco è anche disponibile su Nintendo Switch.

Comrade Black è tornato assieme alla sua guerra del colore. Non ci sarà modo di fermare lui e la sua voglia di conquistare Prisma City. Solo de Blob può riaccendere la rivoluzione dei colori!

De Blob 2 è un platform che utilizza la verniciatura come meccanica di gioco principale, con gravità ridotta e classica azione platform. Ambientato pochi anni dopo gli eventi del primo primo De Blob, l'azione di De Blob 2 ruota attorno ad un altro tentativo di eliminare tutto il colore da Prisma City e dai suoi abitanti. Spetta al giocatore unirsi al Color Underground e riportare il colore nel mondo. Le caratteristiche includono: supporto multiplayer, 12 nuovi livelli in single player, nuovi power-up ed epiche battaglie contro i boss.