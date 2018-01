ha annunciato cheuscirà su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 27 febbraio, in formato retail e digitale scaricabile da PlayStation Store e Xbox Store ad un prezzo ancora non rivelato.

Uscito originariamente nel 2011, De Blob 2 tornerà sulle console di attuale generazione con una riedizione che include il supporto per il multiplayer, nuovi power-up, boss battle inedite e dodici livelli extra non presenti nelle edizioni per PlayStation 3, Wii e Xbox 360.

Al momento non sono stati rivelati bonus preordini o Limited Edition del gioco, restiamo quindi in attesa che THQ Nordic annunci eventuali dettagli in merito.