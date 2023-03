De Exit Eternal Matters, un aldilà sulla scia di Death Stranding: l'Indie arriva ad aprile

Ve lo avevamo segnalato in uno dei nostri appuntamenti dedicati ai giochi Indie più promettenti in arrivo sul mercato videoludico: De Exit: Eternal Matters ha finalmente una data di uscita!

La produzione si appresta a lasciare le fucine creative di SandBloom Studios, per trovare distribuzione sul mercato PC e console grazie all'intervento del publisher Handy Games. Ad annunciare la lieta notizia è un suggestivo trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Con il filmato, il team di sviluppo offre al pubblico un'occasione per dare un primo sguardo ai personaggi e allo stile estetico di De Exit: Eternal Matters.

Con un apparato grafico in pixel art, l'avventura puzzle e stealth propone atmosfere che rimandano in parte all'immaginario di Death Stranding. Non mancano poi all'appello divertenti citazioni (nel trailer potrete notare un richiamo a The Legend of Zelda), per un viaggio nell'aldilà intessuto di misteri e animato da un doppiaggio che promette un livello qualitativo decisamente elevato.

De Exit: Eternal Matters troverà spazio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 14 aprile 2023. Al lancio, il titolo proporrà un prezzo di listino di 19,99 euro, con uno sconto del 20% riservato ai giocatori che effettueranno il preordine sugli store digitali.