De Exit Eternal Matters, tra Minecraft e un pizzico di Death Stranding: ecco il trailer

Dopo aver proposto al pubblico un nuovo gameplay trailer di Scarf, il publisher Handy Games porta all'attenzione del pubblico un titolo completamente inedito.

Dalle fucine creative di SandBloom Studio, arriva infatti il reveal di De Exit: Eternal Matters, un'intrigante produzione indipendente che fonde un'estetica minimale in stile Minecraft con un pizzico del mistero e della suggestione che permea l'immaginario di Death Stranding. Puzzle platform dalla forte componente narrativa arricchito da elementi stealth, l'Indie racconta il viaggio del protagonista alla scoperta di un mondo ultraterreno ormai completamente corrotto da un misterioso evento.

Colpito da un'inquietante e imponente creatura, il personaggio perde la vita nel corso dei primi minuti di De Exit: Eternal Matters. Con una commistione tra estetica minimalista e regia cinematografica, SandBloom Studio parte da questo evento per esplorare il legame tra vita e morte, in un'avventura che promette di presentare il tema dell'aldilà da molteplici prospettive. Direttamente in apertura a questa news, potete trovare il trailer di annuncio di De Exit: Eternal Matters, mentre in calce trovate un'ulteriore anteprima video delle principali caratteristiche del titolo. Cosa ve ne pare?



Al momento, l'interessante Indie edito da HandyGames è privo di una finestra di lancio precisa, ma il debutto del gioco è atteso su PC (via Steam).