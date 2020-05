De Luca come Super Mario: un gioco in cui colleziona mascherine e scansa cinghialoni!

In questi mesi, il governatore della Campania Vincenzo de Luca s'è ritagliato un ampio spazio mediatico sui social e nelle trasmissioni televisive. Merito non solo del modo in cui sta amministrando la regione durante l'emergenza sanitaria, ma anche per la sagacia e l'ironia che permeano i suoi discorsi e gli scambi con gli altri leader politici.

In altre parole, a meno che non siate stati lontani da Internet per tre mesi - altamente improbabile - avrete sicuramente notato che Vincenzo De Luca è diventato un vero e proprio generatore di meme vivente. Da qui a diventare il protagonista di un videogioco tutto suo, il passo è stato davvero breve. Luigi Sannino di DigiLab Software ha creato DeLuca Run, un endless runner gratuito in cui il governatore, nei panni di Super Mario, è chiamato a collezionare mascherine, saltare sulle pizze, e scansare runner "cinghialoni" e il premier Giuseppe Conte, che di tanto in tanto prova a interrompere la sua marcia. Mentre sullo sfondo scorrono le immagini del Golfo di Napoli sulle note di Funiculì funiculà, il nostro esclama "i tamponi!" ad ogni salto e allieta i giocatori con perle come "chi non indossa la mascherina è una bestia" e "io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età, che andavano a correre senza mascherina". C'è gioia anche nel game over, poiché al termine di ogni partita appare De Luca a tutto schermo che prorompe con uno dei suoi (tanti) celebri discorsi.

Una semplice, ma simpaticissimo passatempo che vi consigliamo di provare almeno una volta. DeLuca Run è completamente gratuito e liberamente accessibile da browser web a questo indirizzo. Fateci sapere cosa ne pensate e, sopratutto, quante mascherine siete riusciti a collezionare! Tra l'altro non è neppure il primo videogioco in cui appare il governatore... qualche settimana fa è diventato il protagonista di Laureati Invaders, una parodia di Space Invaders in cui dà alle fiamme i neo-laureati che provano ad organizzare una festa...