Dead by Daylight, le abilità di Wesker, Ada Wong e Rebecca Chambers leakate online!

Dopo annuncio del crossover tra Resident Evil e Dead by Daylight, spuntano ora dei nuovi leak riguardanti i perk e le abilità dei personaggi di questo evento.

Il leak proviene dal profilo Twitter Dbd News, che ha condiviso diversi messaggi Twitter dedicati a Albert Wesker, Ada Wong e Rebecca Chambers. Cominciamo col primo.

Tra i vari perk di Wesker, troviamo 'Awakened awareness'. Il perk gli permette di rivelare i sopravvissuti nel giro di venti metri mentre si trasporta qualcuno verso il gancio. Il capo della Umbrella è inoltre dotato, come già vi avevamo anticipato precedentemente, di un'abilità che gli permette di trasformarsi e caricare i sopravvissuti. Una volta infettati, i giocatori subiranno dei malus al movimento crescenti col tempo e l'unico modo per scampare alla morte sarà l'utilizzo dei kit spray di pronto soccorso sparsi per la mappa.

Passiamo poi ad Ada Wong che, tra gli altri, include il perk 'Low Profile', che permette di coprire le tracce e il sanguinamento, per un totale di 90 secondi, quando si è l'unico sopravvisuto in campo.

Abbiamo poi Rebecca Chambers, con 'Better than new', il perk che conferisce bonus di riparazione generatori, distruzione totem, cura e apertura forzieri ai sopravvissuti curati dal giocatore. L'abilità ha una durata di 35 secondi.

Per poter consultare la lista completa dei perk e delle abilità dei personaggi del crossover di Dead by Daylight, vi rimandiamo ai tweet pubblicati dal leaker.