Dead by Daylight accoglie Albert Wesker, Ada Wong e Rebecca Chambers di Resident Evil

Esattamente come lasciavano presagire i leak a tema Resident Evil, ecco che Behaviour Interactive ha annunciato una nuova ondata di contenuti con cui l'universo di Dead by Daylight incrocerà nuovamente quello della celebre saga horror di Capcom.

Il nuovo trailer di Dead by Daylight, che come di consueto potete gustarvi in cima alla notizia, ha ufficializzato l'arrivo di alcuni tra i più iconici personaggi apparsi nella serie di Resident Evil. Per la precisione, parliamo di Albert Wesker, che fungerà da nuovo killer, insieme ad Ada Wong e Rebecca Chambers, che invece potremo impersonare come sopravvisute.

Il filmato dal taglio cinematografico ci concede quindi un piccolo assaggio di quello che sarà Dead by Daylight - Resident Evil: PROJECT W, ovver il nuovo capitolo dell'horror game basato sul multiplayer online asincrono. L'aggiornamento, che non ha ancora una data di lancio definitiva ma arriverà "prossimamente" su tutte le piattaforme, includerà anche una rielaborazione della mappa di Raccoon City, stando a quanto promettono gli sviluppatori di Behaviour Interactive.

Nel mentre attendiamo novità riguardanti la data di pubblicazione del nuovo capitolo, vi segnaliamo che il team di Behaviour ha quest'oggi annunciato Meet Your Maker, uno sparatutto sandbox chiamato a tenere alto il nome della software house dopo il successo riscontrato con Dead by Daylight.