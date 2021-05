Dead by Daylight accoglie Nemesis, Jill e Leon: il crossover con Resident Evil ha una data

Annunciato durante il mese di aprile, il crossover tra Dead by Daylight e Resident Evil ha finalmente ricevuto una data. Gli iconici personaggi della saga di Capcom si apprestano dunque a sbarcare nel multiplayer asimettrico del survival horror di Behaviour Interactive.

La collaborazione tra le due parti prevede l'introduzione del Nemesis in qualità di - ovviamente - Killer, mentre Jill e Leon saranno i due nuovi Survivor. Tutti saranno introdotti a partire dal 15 giugno, quando l'evento avrà ufficialmente il via.

Ciascuno degli assassini in Dead by Daylight ha abilità uniche che cambiano ad ogni round. Nemesis (chiamato qui Tyrant), attacca i Survivor con i suoi tentacoli. Si tratta dunque di un killer a distanza, ma posiede anche un'abilità extra: può infettare i Sopravvissuti con il T-Virus. I giocatori non si trasformano in zombie ma tossiscono, rendendosi quindi più facili da trovare. Nemesis può anche generare zombie capaci di infettare i Survivor: è la prima volta che i personaggi controllati dall'IA possono aiutare il killer. Più sopravvisuti vengono infettati, più il Nemesi diventerà più forte. Compito dei giocatori sarà trovare i vaccini sparsi per la mappa per contrastare il possente villain.

Anche i Survivor potranno sfruttare determinate abilità e caratteristiche, tra cui l'alta adattabilità di Jill ed una flashbang in caso si stia giocando nei panni di Leon.

Sarà inoltre presente la stazione di polizia di Raccoon City, iconica ambientazione che fa da sfondo alle vicende di Resident Evil 2 e, in una certa misura, Resident Evil 3.