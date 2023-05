Dead by Daylight accoglie Nicholas Cage, pronto ad offrire 'la performance di una vita'

Dead by Daylight è da sempre abituato ad offrire guest star e crossover capaci di mandare in estasi i fan, ed anche questa volta non è affatto da meno. Attraverso un breve teaser trailer, il multiplayer asimmetrico a tinte horror si prepara ad accogliere un attore di culto: Nicholas Cage.

"E' la performance di una vita", recita la pagina Twitter ufficiale di Dead by Daylight, che preannuncia l'arrivo del celebre attore hollywoodiano all'interno del gioco, precisamente "in un regno vicino a voi". A parte il rapido filmato di presentazione, però, le informazioni sulla nuova guest star sono praticamente nulle per il momento, ed i giocatori dovranno aspettare ancora un po' prima di scoprire a tutti gli effetti come si svolgerà la nuova collaborazione.

Il filmato infatti rimanda al prossimo 5 luglio per dettagli più approfonditi, nei quali verrà molto probabilmente svelato nella sua interezza il ruolo che Nicholas Cage ricoprirà all'interno dell'horror multiplayer sviluppato da Behaviour Interactive. Sarà un sopravvissuto oppure un killer, e soprattutto quali abilità avrà a disposizione? Non resta che attendere il prossimo luglio per scoprirlo.

Di sicuro il gioco non smette mai di stupire con le collaborazioni, come con i diversi crossover tra Dead by Daylight e Resident Evil generalmente ben accolti dalla community.