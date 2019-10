Dead By Daylight si aggiorna alla versione 1.74: ecco tutte le novità dell'ultimo update

Deady by Daylight, il sempre più supportato horror multiplayer di Behaviour Interactive, accoglie il suo primo, importante aggiornamento dopo la pubblicazione della versione Nintendo Switch e il lancio dell'update dedicato al Demogorgone di Stranger Things.

Con l'ultima patch di Dead by Daylight su PC, PS4, Xbox One o Switch, l'action a tinte oscure degli autori canadesi raggiunge la versione 1.74 e riceve tantissime migliorie e ottimizzazioni che toccano ogni aspetto dell'opera, pur senza introdurre degli elementi contenutistici inediti oltre a quelli già presenti nel titolo.

Tra gli interventi apportati da Behaviour, citiamo ad esempio la risoluzione di molti problemi emersi nel netcode e nella gestione delle lobby multiplayer: con il nuovo update, le desincronizzazioni tra client e host dovrebbero ridursi drasticamente, assieme alle disconnessioni forzate che avvenivano in taluni frangenti della partita sia come Spettatori che come giocatori (da Killer o da "prede").

Sotto il profilo della giocabilità, i miglioramenti promessidall'aggiornamento d'inizio ottobre di Dead by Daylight dovrebbero tradursi in sessioni online più divertenti e "stabili", merito delle modifiche correlate alla gestione dinamica del livello di dettaglio del motore grafico e ai modelli poligonali di mostri e sopravvissuti. L'update in questione, a detta dei ragazzi di Behaviour, renderà ancora più semplice e veloce lo sviluppo delle future patch che accompagneranno gli aggiornamenti contenutistici per tutta la durata dell'Anno 4 di Dead by Daylight.