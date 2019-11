Dead by Daylight: annunciato il nuovo DLC "Cursed Legacy" in uscita a dicembre

Behavior Interactive ha annunciato la pubblicazione di un nuovo capitolo per Dead By Daylight intitolato Cursed Legacy, previsto per il prossimo mese. Il DLC introdurrà l'assassino inedito Yamaoka Kazan, il sopravvissuto Kimura Yui, una skin esclusiva e la nuova mappa Sanctum of Wrath.

La storia di Cursed Legacy è strettamente legata a quella di Shattered Bloodline, un DLC pubblicato nel 2018, in cui i giocatori erano impegnati nella ricerca dello Spirito, Yamaoka Rin, una ragazza assassinata da suo padre. Il nuovo capitolo racconta la storia di un suo antenato, Yamaoka Kazan, un samurai la cui ira ha attirato l'attenzione dell'Entità. La nuova sopravvissuta è invece Kimura Yui, una delle più giovani motocicliste a battere il record nel prestigioso Moto Grand Prix del Giappone. Contro il volere dei suoi genitori, la ragazza ha lasciato la casa natale per inseguire i suoi sogni, finendo a capo di una banda che aiutava donne in difficoltà fino a quanto non si è trovata coinvolta in una situazione molto più complessa. L'annuncio del nuovo DLC Cursed Legacy è stato accompagnato da un trailer di lancio.

Gli autori di Behaviour Interactive si sono detti disponibili ad aggiungere Pennywise e Jason nella squadra di mostri di Dead By Daylight. Vi ricordiamo che la recensione di Dead By Daylight per Nintendo Switch è disponibile sulle pagine di Everyeye.