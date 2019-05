Dead by Daylight arriva su Nintendo Switch il 24 settembre

A più di tre mesi dall'annuncio avvenuto nel corso del Nintendo Direct di febbraio, Behaviour e Koch Media hanno finalmente svelato che Dead by Daylight verrà pubblicato su Nintendo Switch il prossimo 24 settembre.

Il titolo sarà acquistabile sia in formato fisico, sia in versione digitale. Comprenderà nove killer, dieci sopravvissuti e tre pack cosmetici gratuiti. Per l'occasione, sono anche stati pubblicati i primi screenshot della versione per la console ibrida, che potete ammirare nella galleria in calce a questa notizia.

Dead by Daylight, per chi non lo sapesse, è un gioco multiplayer asimmetrico per cinque giocatori nel quale uno assume il ruolo di un feroce killer e gli altri quattro quello dei sopravvissuti, che devono fare di tutto per non farsi catturare, torturare e uccidere. L'assassino gioca in prima persona ed è estremamente temibile, mentre gli altri possono beneficiare di una visuale più ampia grazie alla terza persona. Il titolo risulta già disponibile all'acquisto dal 2016 su PC, e dal 2017 su PlayStation 4 e Xbox One. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere l'approfondita recensione di Dead by Daylight a cura del nostro Alessandro Bruni.