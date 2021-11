Dead by Daylight: in arrivo il nuovo capitolo 'Potrait of a Murder', ecco il trailer

Dopo una serie di crossover che hanno coinvolto storiche IP come Resident Evil ed Hellraiser, gli sviluppatori di Behavior Interactive hanno pubblicato un nuovo inedito capitolo di Dead by Daylight con una storia completamente originale e ispirato all'horror latino-americano.

Dead by Daylight si prepara ad accogliere contenuti tutti nuovi ed una storia inedita intitolata Potrait of a Murder, ispirata ai classici temi horror cari ai paesi sudamericani. A vestire i panni del Killer sarà infatti Carmina Mora, una talentuosa artista tormentata che, sul punto di togliersi la vita, viene salvata da uno strano stormo di corvi. Questa esperienza la segnerà per sempre, influenzando la sua creatività surrealista fino al fatidico rapimento che sconvolgerà la sua esistenza: selvaggiamente mutilata sul terreno di un cimitero abbandonato in mezzo al deserto, l'Artista diventerà una spietata figura in cerca di vendetta.

Dalla parte del Sopravvissuto troveremo invece l'agente della CIA Jonah Vasquez, esperto di decifrazione tormentato da una serie di numeri che sin dall'infanzia sembrano perseguitarlo. Una volta decifrati, i numeri lo condurranno in un cimitero abbandonato circondato da inquietanti corvi.

L'aggiornamento Potrait of Murder arriverà nel corso del mese di novembre. Behaviour Interactive ha anche annunciato che Dead by Daylight esordirà su Epic Games Store nel mese di dicembre.