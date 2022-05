Dead By Daylight: in arrivo un nuovo crossover con Resident Evil, secondo un leak

Con Dead By Daylight che si avvicina a grandi passi al suo sesto anniversario, c'è grande curiosità di scoprire quali saranno i contenuti del prossimo capitolo del noto multiplayer online asimmetrico, tra nuove modalità, temi e personaggi giocabili.

Un grosso leak apparso sul forum di Reddit avrebbe già anticipato tramite nuove immagini alcuni dei contenuti che arriveranno per celebrare i sei anni dal lancio del gioco: nello specifico sarebbero in arrivo una nuova sopravvissuta, nota come Haddie Kaur, e un nuovo, mostruoso killer chiamato Dredge, dotato di pericolose abilità speciali.

Il leak rappresenterebbe una parziale conferma dei rumor che si sono diffusi negli scorsi mesi in merito ai futuri contenuti di Dead By Daylight e che avevano già anticipato l'arrivo del Dredge. Se dunque le passate voci di corridoio dovessero trovare ulteriori conferme, lo sviluppatore Behaviour Interactive avrebbe in cantiere anche un nuovo crossover con Resident Evil, che vedrebbe Ada Wong e Rebecca Chambers nei panni delle sopravvissute, e Albert Wesker come killer.

Dopo l'evento legato alla serie Capcom, infine, un successivo killer sarebbe a tema medievale, sebbene per ora si resti chiaramente nel campo delle ipotesi. Resident Evil era sbarcato in Dead By Daylight per celebrare il suo 25° anniversario, avvenuto nel 2021, con un crossover che si è rivelato di successo. Le possibilità di un bis, dunque, non sono completamente da escludere.

Restando in tema, è comparsa la classificazione Google Stadia di Resident Evil Re:Verse, segno che lo spin-off multiplayer potrebbe esistere ancora nonostante il lungo silenzio.