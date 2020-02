Dead by Daylight: in arrivo il killer Deathslinger con l'update Chains of Hate

Forti del successo del loro slasher horror in multiplayer asimmetrico, gli autori di Behaviour Interactive non smettono di evolvere i contenuti e le dinamiche di gameplay di Dead by Daylight. Il teaser trailer dell'aggiornamento The Chains of Hate anticipa l'arrivo del prossimo killer, il Deathslinger.

Pur senza possedere l'indiscusso fascino di mostri come Pennywise da IT e Jason da Venerdì 13, per tacere di quel mattacchione interdimensionale del Demogorgone di Stranger Things, l'assassino in arrivo nell'universo a tinte oscure di Dead by Daylight promette di portare una ventata di freschezza e di originalità grazie a delle sfide "a tinte western steampunk".

Il Deathslinger è infatti un essere proveniente dal Selvaggio West che brandisce un fucile personalizzato ed è tenuto in vita da una serie di ingranaggi e di marchingegni innestati nel cranio e nelle parti anatomiche del corpo crivellate in decenni di battaglie campali e stalli alla messicana.

A contrastare la minaccia rappresentata dal Deathslinger è la sopravvissuta Zarina Kassir, una regista indipendente che si è recata presso la nuova mappa di Dead Dawg Saloon per riprendere questa creatura non-morta con la sua telecamera a spalla. L'aggiornamento Chains of Hate che drà ufficialmente inizio al Capitolo 15 di Dead by Daylight è previsto in uscita su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch per il 10 marzo.