Dead by Daylight: in arrivo un mostro da una 'licenza horror iconica'

Il team di Beaviour Interactive si prepara a festeggiare il quarto anniversario di Dead by Daylight preannunciando l'arrivo nel loro action multiplayer asimmetrico di un celebre mostro da una "licenza horror iconica".

Il direttore di Behaviour Mathieu Côté, anticipa questo importante ingresso nel roster di Killer digitali di Dead by Daylight spiegando che "siamo davvero entusiasti di festeggiare un altro anno straordinario per la storia di Dead by Daylight. Il gioco cambia e migliora di continuo, abbiamo introdotto un sacco di cose fantastiche quest'anno e per il prossimo tutto sarà ancora più intenso. Il capitoo che ci attende sarà una pietra miliare che ci emoziona e non vediamo l'ora di celebrarne il reveal insieme a voi".

La presentazione dei contenuti che andranno ad arricchire l'esperienza ludica di Dead by Daylight nel corso dei prossimi mesi avrà luogo il 26 maggio alle ore 20:00 italiane, con una diretta in streaming interamente dedicata alle novità che ci attendono nel Sedicesimo Capitolo.

Negli scorsi mesi, il team di Behaviour Interactive ammise candidamente che "solo alcune delle leggende dell'horror non sono ancora presenti nel roster di Dead by Daylight, la lista di sta esaurendo". Anche per questo, gli sviluppatori canadesi hanno esteso un "invito permanente" a due tra i mostri più iconici della cinematografia e della letteratura dell'orrore che non sono ancora presenti tra i Killer di Dead by Daylight, ossia Jason di Venerdì 13 e Pennywise di IT.