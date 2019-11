Dead by Daylight: in arrivo Pennywise da IT e Jason da Venerdì 13?

Nel corso di una recente sessione di Domande e Risposte tenuta su Reddit con gli appassionati di Dead by Daylight, gli autori di Behaviour Interactive si sono detti più che disponibili ad accogliere nel pantheon di mostri del loro action horror asimmetrico i personaggi di Pennywise da IT e Jason da Venerdì 13.

Incalzato da un appassionato durante l'AMA di Reddit a condividere delle anticipazioni sui prossimi Killer in arrivo nel titolo attraverso uno dei futuri aggiornamenti gratuiti, uno sviluppatore della software house canadese ha candidamente ammesso che "ormai sono rimaste solo alcune delle leggende dell'horror che non sono presenti nel roster di Dead by Daylight. La lista si sta esaurendo. Ovviamente, Pennywise e Jason hanno un invito permanente".

A detta degli autori di Behaviour, quindi, i due efferati assassini che popolano gli incubi dei fan di IT (e del recente film IT Capitolo 2) e di Venerdì 13 potrebbero entrare a far parte della lista di Killer di Dead by Daylight, ma solo dopo aver raggiunto un accordo con chi detiene i diritti sulle rispettive proprietà intellettuali. In tal caso, Pennywise e Jason Voorhees (e i personaggi più iconici dei relativi universi dell'orrore) potranno ritagliarsi un loro spazio nell'offerta ludica e contenutistica di Dead by Daylight che comprende già villain, mostri e Killer del calibro di Freddy Krueger di Nightmare, Michael Myers di Halloween e del Demogorgone di Stranger Things.