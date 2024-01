Dead By Daylight, nuovo crossover con Alan Wake all'orizzonte? Novità previste per domani

Quella di domani 9 gennaio 2024 potrebbe essere una giornata davvero interessante per i fan di Dead By Daylight. Come suggerito da un recente sondaggio, potrebbero arrivare nuove modalità di gioco su Dead By Daylight, ma potrebbe non trattarsi dell'unica novità all'orizzonte per il futuro: che vi sia un DLC crossover con Alan Wake in uscita?

Quest'oggi, in modo del tutto inaspettato, Behaviour Interactive ha pubblicato un post dedicato ad un nuovo DLC di Dead By Daylight. Per il momento si tratta di un semplice teaser: infatti, all'interno del suddetto contenuto rilasciato sui social, ciò che si intravede è una semplice torcia ed una dicitura che rimanda al 9 gennaio, data in cui la software house che si è dedicata alla realizzazione e pubblicazione del celebre titolo rilascerà maggiori informazioni.

Si tratta di semplici speculazioni per il momento, ma il rimando ad Alan Wake è evidente (che sia anche voluto?) e sono già emerse le prime congetture sui social. Inoltre, è probabile che tali contenuti possano sopraggiungere tra non molto: il DLC Dead By Daylight x Chucky con il nuovo killer che ci butta giù come se fosse una bambola è uscito già da qualche mese, perciò i fan sono in trepidante attesa di conoscere maggiori novità sull'avvenire del titolo. A questo punto, l'interrogativo rimane aperto: il RemedyVerse è pronto a fare il suo debutto su Dead By Daylight? Difficile dare una risposta al momento, ma le risposte a tutti gli interrogativi giungeranno tra non molte ore.