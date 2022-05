Dead By Daylight diventa un Dating Sim: annunciato Hooked on You!

Non avremmo mai immaginato che Dead by Daylight potesse prendere una deriva del genere, eppure è successo. Behaviour Interactive ha annunciato Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim un simulatore di appuntamenti che si pone come uno spin-off del celebre horror multigiocatore asimmetrico.

"Hai mai desiderato farti un drink con lo Spettro? O magari, che so, portare fuori la Cacciatrice, passare del tempo con lo Spirito o scoprire che cosa fa davvero scattare il Cacciatore?", chiedono i ragazzi di Behaviour. Probabilmente nessuno di voi ha mai desiderato una cosa del genere, tuttavia siete appena stati invitati sull'Isola dei Furiosi, dove ad aspettarvi ci saranno "quattro killer sexy da morire che, sotto un aspetto letale e minaccioso, nascondono un grande desiderio di amore e romanticismo".

In Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim potrete flirtare con i terribili mostri che vi danno la caccia da anni, cercando di conquistare i loro cuori e svelare gli oscuri segreti che celano. Avrete l'opportunità di stringere amicizia e trovare il vero amore, tuttavia non dovrete mai abbassare la guardia... la morte è sempre dietro l'angolo! Trovate il trailer di Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim in cima a questa notizia, il lancio è previsto su Steam nel corso dell'imminente stagione estiva.