Dead by Daylight: disponibile ora il DLC dedicato a Stranger Things

Behaviour Digital ha annunciato l'arrivo del nuovo DLC di Dead by Daylight dedicato a Stranger Things, ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 11,99 euro.

Questa la sinossi diffusa dagli sviluppatori: "Stranger Things è un nuovo capitolo di Dead by Daylight. Il capitolo Stranger Things include una nuova mappa, il Complesso sotterraneo, situato al di sotto del Laboratorio Nazionale di Hawkins. Il nuovo e indomabile killer è il Demogorgone, a cui si opporranno non uno, ma ben due nuovi sopravvissuti: Nancy Wheeler, una tenace aspirante giornalista, e Steve Harrington, un ex atleta del liceo con l'innato talento di andare a caccia di guai. Il capitolo Stranger Things include anche due oggetti estetici esclusivi: Le Maniche arrotolate sgualcite di Steve e il Maglione lacerato di Nancy. Era l'inizio degli anni 80, un periodo segnato dalla Guerra Fredda e da una grande ingenuità di fondo. Soprattutto, un periodo di strani accadimenti. Nella piccola città di Hawkins, Indiana, venivano condotti esperimenti top secret. Quando un varco interdimensionale si aprì accidentalmente al Laboratorio Nazionale di Hawkins, un esercito di creature con lunghi artigli ricurvi ed enormi fauci si riversò nel mondo che conosciamo. Queste creature furono denominate "Demogorgoni" da un gruppo di ragazzini del posto che ebbero la sventura di doverle affrontare."

Non è chiaro al momento se l'espansione dedicata a Stranger Things uscirà anche su Nintendo Switch, sulla console ibrida della casa di Kyoto il gioco sarà disponibile dal 24 settembre in formato fisico e digitale. Dead by Daylight è uno dei titoli multiplayer più popolari degli ultimi anni, grazie anche al lavoro degli sviluppatori che hanno continuato a supportare continuamente il loro progetto con contenuti aggiuntivi ed espansioni capaci di conquistare la community.