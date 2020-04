Dead By Daylight disponibile su smartphone, ed è gratis

Behaviour Interactive ha annunciato la pubblicazione di Dead by Daylight Mobile, ora disponibile per il download gratis da App Store e Google Play, compatibile con i principali dispositivi iOS (iPhone e iPad) e Android.

"Dead by Daylight è un horror multigiocatore asimmetrico 4 contro 1 in cui un folle killer dà la caccia a quattro amici all'interno di un vero e proprio incubo: una sorta di versione macabra del famoso "guardia e ladri" in cui i giocatori possono vestire i panni sia del killer che dei sopravvissuti. Dead by Daylight è disponibile su PC, console e ora anche gratis per mobile."

Potete scaricare il gioco seguendo i link qui sotto, il download è gratis con supporto per microtransazioni e acquisti in-app.

Questa versione mobile mantiene alcuni dei killer dei film horror (e non solo) più famosi tra cui Michael Myers, Amanda Young di Saw, Ghost Face e il Demogorgone di Stranger Things oltre a sopravvissuti come Laurie Strode di Halloween, David Tapp di Saw e Bill Overbeck di Left 4 Dead, senza dimenticare Steve e Nancy di Stranger Things.