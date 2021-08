Dead by Daylight è eterno: in arrivo un nuovo mostro, è Pinhead di Hellraiser?

Sulle ali dell'incredibile e duraturo successo di Dead by Daylight, Bevahiour Interactive si appresta ad ampliare l'universo dell'horror in multiplayer asimmetrico per fare spazio a un altro, spaventoso Killer. Il teaser confezionato dalla software house canadese fornisce degli indizi sul nuovo mostro.

Il breve ma importante filmato condiviso da Behaviour mostra infatti una TV a tubo catodico con dei nastri VHS datati 1987. Gli appassionati di film horror ricorderanno che, nell'anno indicato dal teaser, ha fatto il suo debutto ufficiale la serie di Hellraiser e, con essa, l'inquietante figura di Pinhead con il volto ricoperto di chiodi.

Sempre nel teaser c'è poi un ulteriore e, se possibile, definitivo riferimento alla saga horror di Hellraiser: come scoperto dalla community su Discord utilizzando uno spettrogramma, il rumore statico trasmesso dalla TV nella clip pubblicata da Behaviour nasconde al suo interno la parola HELL, mentre i tweet precedenti della casa di sviluppo nordamericana contenevano anagrammi ricorrenti della parola RAISE.

Sembra perciò che Pinhead di Hellraiser sia in procinto di entrare nella famiglia allargata di mostri, creepypasta, demoni, fantasmi e assassini di Dead by Daylight, unendosi così a leggende del genere horror come Freddy Krueger di Nightmare on Elm Street, Ghost Face di Scream e Michael Myers di Halloween.