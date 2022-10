Dead By Daylight: il nuovo evento gratuito a tema horror infesta il gioco

Halloween sta per giungere alle porte. Tuttavia, per Dead By Daylight l'iconica e tenebrosa festività è giunta in anticipo, portando con sé tanto terrore e nuovi contenuti per tutti i videogiocatori. Dopo la serie di leak sulla nuova collaborazione con For Honor, il terrore di una delle festività più importanti verrà celebrato con un nuovo evento.

Ha inizio, dunque, l'Haunted By Daylight, il celebre evento annuale e ricorrente. Quest'anno vi sono in serbo grandi soprese per gli utenti: nuove sfide, atmosfere ancor più macabre, nuovi cosmetici a tema e molto altro ancora. L'evento in questione, che anticipa di un paio di settimane la reale data della festa, prenderà piede a partire dal 13 ottobre e giungerà al suo termine il 3 novembre.

Il reame dell'entità sarà trasformato, per questa tetra occasione, in un parco giochi del terrore. Gli ambienti di gioco verranno abbelliti - o forse dovremmo dire abbruttiti - con tutta una serie di decorazioni di Halloween, seppure siano in arrivo alcuni cambiamenti per determinati reami: il cielo si sta trasformando e una bizzarra spaccatura ha reso ancora più inquietanti i temuti ganci, generatori e cancelli per la tanto agognata fuga.

Faranno il loro ritorno anche le zucche le quali, una volta distrutte, conferiranno alcuni bonus e malus in-game per il giocatore, dall'incremento della velocità di movimento alla sua riduzione. Ciò nonostante, Haunted By Daylight significa anche nuove sfide, le quali porteranno ad ottenere numerose ricompense estetiche: sei per il killer e sei per i restanti personaggi. Saranno infatti disponibili tanti altri contenuti per i sopravvissuti, sempre attinenti ai cosmetici di questi o a nuove estetiche per le armi. In totale, saranno presenti due pagine di sfide, il cui completamento saprà essere alquanto remunerativo.

Tuttavia, Haunted By Daylight porta con sé anche tanti nuovi sconti su tutte le piattaforme: fino alla chiusura dell'evento, infatti, vi saranno dei saldi su tutti i personaggi di Dead By Daylight e su quasi tutti gli outfit presenti nello shop del titolo. Dal 27 ottobre fino all'1 novembre, questo iconico gioco sarà gratis per tutti, il che è un'ottima occasione da non lasciarsi sfuggire per provarlo e per poter vivere una macabra avventura a tema Halloween. Dead By Daylight continua ad espandersi sempre più, come visto negli ultimi mesi anche in seguito ai leak delle abilità di vari personaggi.