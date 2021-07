Dead by Daylight: al via i festeggiamenti per il 5° anniversario, ecco i dettagli

Il quinto anniversario di Dead by Daylight ha preso il via con una serie di eventi che nelle prossime settimane permetteranno ai giocatori di ottenere tanti bonus, ricompense e skin esclusive attraverso il completamento di sfide speciali.

A partire da ieri e fino al prossimo 15 luglio i giocatori di Dead by Daylight possono partecipare ai festeggiamenti per il quinto anniversario del celebre horror multiplayer che prevede una serie di eventi e sfide a tempo limitato. La partecipazione porterà nelle tasche virtuali degli utenti ben 500.000 Punti Sangue e 9.000 Frammenti Iridescenti. Coloro che hanno partecipato alle passate celebrazioni potranno raccogliere le Corone Anniversario disseminate sulla mappa e una volta terminato un match come sopravvissuto o assassino riceveranno il cosmetico selezionato. Per tutta la durata dell'evento le sfide della community terranno traccia delle corone raccolte e una volta raggiunti gli obbiettivi richiesti i giocatori riceveranno le skin gratuite per David King e The Wraith.

Il quinto anniversario di Dead by Daylight porterà in dote anche una serie di offerte e promozioni sui vantaggi acquistabili, che per l'occasione ruoteranno con cadenza giornaliera. Potete trovare tutti i dettagli dell'evento sulle pagine ufficiali di Behavior Interactive. Prima di lasciarvi al filmato introduttivo vi ricordiamo che Dead by Daylight è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.