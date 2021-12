Dead by Daylight gratis e un secondo gioco in regalo oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì l'Epic Games Store si aggiorna con nuovi giochi gratis per tutti: dalle 17:00 del 2 dicembre e fino alla stessa ora del 9 dicembre i giocatori possono scaricare due giochi gratis per PC, vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria.

Questa settimana i giochi gratis sono due: Dead by Daylight viene descritto come "un horror game multigiocatore (4 contro 1) in cui un giocatore assume il ruolo del feroce Killer e gli altri 4 giocano come Sopravvissuti, cercando di sfuggire al Killer ed evitando di farsi catturare, torturare e uccidere" mentre while True: learn() è un rompicapo a tema informatico che mette il giocatore "nei panni di uno specialista di machine learning che crea reti neuronali, ma il tuo gatto è più bravo di te. Devi risolvere dei rompicapi per programmare un traduttore automatico da gatto a umano."

Fino alle 16:59 di oggi sono ancora disponibili gratis TheHunter e il pacchetto gemme per AntStream, ricordiamo che tutti i giochi gratis su Epic Games Store resteranno vostri per sempre una volta riscattati nei termini previsti e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo. Si tratta di una bella occasione per aggiungere ogni settimana due nuovi giochi alla propria ludoteca, a costo zero.