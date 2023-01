Dead By Daylight, guerra ai cheater: bannati oltre 64000 giocatori nel 2022

Sin dal lancio avvenuto nel 2016, la community di Dead By Daylight ha avuto spesso a che fare con numerosi cheater che hanno compresso la corretta fruibilità dell'apprezzato horror multiplayer asimmetrico. Per questo motivo Behaviour Interactive si è impegnata sempre di nel corso degli anni ad allontanare i giocatori scorretti.

Come rivelato da una statistica diffusa dagli stessi sviluppatori, il 2022 è stato l'anno più prolifico in termini di lotta ai cheater: negli ultimi 12 mesi, sono stati bannati oltre 64.000 giocatori di Dead By Daylight, toccando in questo modo un nuovo record mai raggiunto in passato. L'impegno di Behaviour Interactive è stato comunque crescente anno dopo anno, partendo dai più di 10.000 cheater bannati nel 2016 ai quasi 60.000 del 2021, per poi fare ancora meglio nel 2022.

In ogni caso gli autori sono costantemente al lavoro per trovare nuovi metodi che assicurino un corretto svolgimento delle partite all'interno del loro horror multiplayer: sono infatti alla continua ricerca di ulteriori vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate dai cheater, pertanto non sono da escludere in futuro altri aggiornamenti volti a perfezionare sempre di più la stabilità del gioco impedendo a giocatori scorretti di prendere il sopravvento.

Intanto negli scorsi mesi gli sviluppatori hanno promesso nuovi crossover sorprendenti per Dead By Daylight in futuro, sebbene per il momento non è chiaro quali celebri franchise potrebbero essere coinvolti nel progetto.