Dead By Daylight e il restyling grafico di Realm Beyond: ecco le novità del terzo update

Prosegue l'opera di restyling grafico di Dead By Daylight con The Realm Beyond. Il video dell'ultimo update mostra le migliorie apportate dal team di Behaviour Interactive ai livelli del celebre horror multiplayer.

Il terzo intervento compiuto dagli sviluppatori canadesi dalla partenza del programma di Realm Beyond modifica sensibilmente l'aspetto degli scenari Autohaven Wreckers e Ormond Realms, garantendo agli appassionati un'esperienza più immersiva grazie a modelli poligonali più curati, a texture più definite e a un'illuminazione più evoluta.

I cambiamenti promessi dal team di Behaviour, però, non riguardano solo la componente grafica ma consistono in una riformulazione profonda delle meccaniche di gioco e dei contenuti accessibili dagli utenti, anche se tali interventi richiederanno del tempo di sviluppo supplementare per poter essere finalizzati.

Nel corso dei prossimi mesi, gli autori nordamericani promettono di evolvere ulteriormente l'aspetto estetico e il gameplay di Dead By Daylight su PC e console nextgen, e quindi anche su PS5 e Xbox Series X/S, grazie all'implementazione di un sistema di illuminazione dinamica completamente gestito in Ray Tracing.