Dead by Daylight, si salvi chi può: c'è Nicolas Cage nel nuovo video!

Come preannunciato dallo stesso attore hollywoodiano durante la Summer Game Fest, Nicolas Cage entrerà presto nell'universo di Dead by Daylight per interpretare 'il suo ruolo più ardito di sempre', o almeno è questa la promessa fattaci dai ragazzi di Behaviour Interactive nel nuovo video.

L'attore e produttore cinematografico statunitense che è apparso in oltre cento film (da Face/Off a Ghost Rider, passando per The Family Man e Fuori in 60 secondi... per tacere dell'interpretazione in Via da Las Vegas che gli è valsa il Premio Oscar come migliore attore protagonista) si appresta così ad arricchire il già nutrito roster di personaggi di Dead by Daylight.

Come ogni altro Sopravvissuto dell'horror in multiplayer asimmetrico di Behaviour, naturalmente anche Nicolas Cage vanterà tutta una serie di abilità speciali e tratti specifici, anche se al momento gli sviluppatori preferiscono mantenere il più stretto riserbo per non rovinarci la sorpresa.

Ad ogni modo, l'ingresso di Nicolas Cage nell'universo a tinte oscure di Dead by Daylight è previsto per il 25 luglio su PC, PlayStation, Xbox e Switch, accompagnato da un aggiornamento che porterà in dote ulteriori contenuti e sorprese per i fan del survival horror a vocazione multiplayer di Behaviour.