Dead By Daylight, nuovi leak sul crossover con Resident Evil: arrivano Wesker e Ada Wong?

In occasione del sesto anniversario della serie, gli sviluppatori di Dead by Daylight hanno annunciato di essere al lavoro su un nuovo crossover con Resident Evil dal titolo Project W. Questa collaborazione è stata al centro di diverse speculazioni che troverebbero, ora, conferma grazie a nuovi leak da parte dell'insider DbDLeaks.

Innanzitutto, il leaker ha confermato quelli che saranno i personaggi giocabili inclusi nel crossover: si tratterà di Ada Wong e Rebecca Chambers, per la fazione dei survivors, mentre il nuovo killer sarà nientemeno che Albert Wesker. I personaggi in questione sono stati mostrati in un tweet - disponibile in calce alla notizia - che ci permette di dare un'occhiata sia ai loro outfit che ai loro perk.

Stando alle informazioni condivise DbDLeaks, il nome in-game di Wesker sarà 'The Mastermind'. L'ormai defunto capo della Umbrella viene descritto come un killer molto agile, capace di girarsi molto velocemente; un'altra delle peculiarità di Wesker sarà quella di poter vedere la posizione degli altri sopravvissuti mentre trasporta un giocatore verso il gancio. Pensavate che finisse qui? No di certo, perché questa nuova versione di Wesker sarà persino in grado di replicare la trasformazione già vista in Resident Evil 5, per caricare violentemente i sopravvissuti ed infettarli. Il tutto con una inquietante musica di sottofondo che potete ascoltare nel video proposto all'inizio della news.

Per quanto riguarda Ada Wong e Rebecca Chambers, il leaker non ha potuto invece rivelare nulla, in quanto le loro abilità sono ancora in fase di sviluppo.

Che ne pensate di questo crossover fra Dead by Daylight e Resident Evil?