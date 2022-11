Dead By Daylight: lista dei codici di novembre 2022 e come riscattarli

Pur essendo passati sei anni dall’uscita di Dead By Daylight su tutte le piattaforme, i ragazzi di Behaviour Interactive continuano a rilasciare nuovi contenuti per mantenere attiva i propri fan. Dopo il rilascio del nuovo evento gratuito a tema horror, tornano ad essere disponibili nuovi codici per poter riscattare oggetti in-game.

Parliamo, infatti, di una pratica molto abituale, a cui i giocatori dell’iconico gioco sono ormai avvezzi da diverso tempo e che consente loro di riscattare ogni mese oggetti diversi tra loro, come ciondoli e frammenti di Rift. Tuttavia, tra questi codici possiamo ritrovare:

Punti sangue per il potenziamento dei personaggi giocabili e per avanzare più velocemente nella rete di sangue

Elementi cosmetici per modificare l’aspetto dei personaggi

Elementi per la personalizzazione degli incantesimi Perk per il santuario dei segreti di questa settimana

Alcuni di questi codici rimarranno disponibili fino alla fine del mese di novembre 2022, mentre tanti altri ancora saranno riscattabili fino a tempo indeterminato.

Codici riscattabili entro e non oltre il mese di novembre 2022

Nelle righe che seguono vi elenchiamo il codice che vi sarà richiesto di inserire ed i relativi bonus ottenibili su Dead By Daylight:

CAWCAW: permetterà di riscattare il ciondolo "Feathers of Pride"

ENERGY: 25mila Bloodpoint

NICE: sessantanove Bloodpoint

RIFT: 25mila Bloodpoint

UNSTABLE: 25mila Bloodpoint

VOID: 25mila Bloodpoint

WARRIORPUPPERS: Ciondolo "Warrior Puppers"

WINNERWINNER : Ciondolo "PUBG Frying Pan"

Codici Dead By Daylight senza scadenza

PRIDE: riscattandolo si potrà ottenere il ciondolo Pride

PRIDE2022: l’inserimento di questo codice vi consentirà di ottenere la versione originale e rivisitata del ciondolo Pride

Quali codici non sono più riscattabili in Dead By Daylight?

Purtroppo, come ben sappiamo, non sempre tutti i codici rimangono a disposizione degli utenti per poter essere riscattati in qualsiasi momento: questi hanno spesso una scadenza e ciò potrebbe costituire un ostacolo per tutti quegli utenti che non sono a conoscenza dello stato di disponibilità dei codici di Dead By Daylight. Dunque, qui di seguito vi elenchiamo tutti i codici che non possono essere più riscattati dai giocatori:

DEDOBAJP2022: 300mila Bloodpoint / mille Frammenti di Rift

DEDOBANOHI: ciondolo Silk Omamori

THREEWITCHES: 100mila Bloodpoint

BILIBILI300K: 300mila Bloodpoint

ALIENWARE: 100mila Bloodpoint

TWITCHRIVALSTW2022: 200mila Bloodpoint

TOOTHFACE: 10mila Bloodpoint

SHARKY: 10mila Bloodpoint

FINN: 10mila Bloodpoint

BUBBLES: ciondolo Killer of The Sea

OCANADA: ciondolo Maple Leaf

CAKEWALK: 100mila Bloodpoint

IGBPPARTY: 100mila Bloodpoint

BLUEBIRDBEEG: 100mila Bloodpoint

THANKYOU: 150mila Bloodpoint

GETTHATBAG: 10 Frammenti di Rift

DOUBLERAINBOW: 200mila Bloodpoint

BLOODBANK: 100mila Bloodpoint

78SNOXXG: 100mila Bloodpoint

GIGXLM3G: 100mila Bloodpoint

DBDTHEBOARDGAME: 200mila Bloodpoint

JAPAN300K: 300mila Bloodpoint

RIVALSJP: 100mila Bloodpoint

THISISACODE: 25mila Bloodpoint

DBDWEBSITE: 25mila Bloodpoint

YOUFOUNDME: 25mila Bloodpoint

HELLOTHERE: 25mila Bloodpoint

RIVALSTH: 100mila Bloodpoint

RIVALSKR: 100v

DIEHARDDIVA2022: 50mila Bloodpoint

friskkuwurawrxd2022: 50mila Bloodpoint

InThisEconomy: 50mila Bloodpoint

MiladyIsSevenFootTwo: 50mila Bloodpoint

LUCKYMONEY: 16,888 Bloodpoint

LANTERNFESTIVAL: 15 Frammenti di Rift

CAISHEN: 88,888 Bloodpoint

OINKYOUNEEDISLOVE: 200mila Bloodpoint

TWOSDAY: 222,022 Bloodpoint

VK130UP: 130mila Bloodpoint

LIGHTSCAMERABP: 100mila Bloodpoint

59th39: 59mila Bloodpoint

REVEALED: 100mila Bloodpoint

EASYASABC: 150mila Bloodpoint

CIPHERSALAD: 150mila Bloodpoint

FORHONOR: ciondolo For Honor

LIVEORDIE: ciondolo gratuito

BOOP: Meg’s Pig Mask

HISSANDHERS: ciondolo gratuito

HOHOHO: 100mila Bloodpoint

HOLIDAYSPECIAL: 100mila Bloodpoint

INSERTCOIN: ciondolo Arcade Classic

MORICHRISTMAS: 100mila Bloodpoint

SEASONSBLEEDINGS: 100mila Bloodpoint

TREATYOURSELF: 100mila Bloodpoint

GOLDENBROS: Wraith / David Cosmetic Pieces

AUSOME: Wraith / David Cosmetic Pieces

PIECEOFCAKE: ciondolo Teddy Bear / Year 5 Cake

BETTERTHANONE: Wraith / David Cosmetic Pieces

RANKROULETTE: 250mila Bloodpoint

AD800947-01A7-4DEF-81AD-40DDC501DE50: 250mila Bloodpoint / 1,000 Shards

ANNIVERSARYFRAGMENTS: 10 Frammenti di Rift

KODOMONOHI2021: 60mila Bloodpoint

MIDORINOHI2021: 50mila Bloodpoint

KENPOUKINENBI2021: 40mila Bloodpoint

DJC2021: 100mila Bloodpoint

TWITTERLORGE: 100mila Bloodpoint

BILIBILI200K: 200mila Bloodpoint

TWITTERSMOL: 1 Bloodpoint

LUCKYCHARM: ciondolo nuovo anno lunare

LUNARNEWGEAR: Lunar New Year cosmetic for The Spirit

BULLSHIRT: Lunar New Year cosmetic for Adam Francis

ZARINOX: Lunar New Year cosmetic for Zarina

DISCORD200K: 200mila bloodpoint

NEWYEARNEWENTITY: amuleto New Year ‘21

FROSTYBLIGHT: The Blight’s Frosty Eyes

METATRON: Cheryl’s Sweater of Metatron

FROSTYTWINS: The Twins’ Frosty Eyes

PATHFINDER: Elodie’s Pathfinder’s Sweater

FROSTYDEATH: The Deathslinger’s Frosty Eyes

HOLIDAYFORMAL: Felix’s Holiday Formal Sweater

NICESTOCKING: amuleto Survivor’s Stocking

SNAPSNAP: Zarina’s Snap Snap Sweater

NAUGHTYSTOCKING: ciondolo Killer’s Stocking

TWITCHORTREAT: ciondolo Trap-o-Lantern

ETERNALBLIGHT: ciondolo Blighted Jack

SWEETDREAMS: ciondolo Perk Treats

ENTITYPLEASED: 150mila Bloodpoint

ENTITYDISPLEASED: 1 Bloodpoint

DISCORD150K: 150mila Bloodpoint

VK100K: 100mila Bloodpoint

ENTITYSLITTLEHELPER: ciondolo Reindeer

HAPPY1001: 100,100 Bloodpoint

DBDDAYJP2020: 202mila Bloodpoint

GIFTTHERIFT: 20 Frammenti di Rift

OVER5000: 5,001 Bloodpoint

ONLY5000: 5mila Bloodpoint

FUKUHAUCHI: 100mila Bloodpoint

HAPPYGOLDENWEEK2021: 30mila Bloodpoint

Come riscattare i codici su Dead By Daylight

Riscattare i codici per l’ottenimento della serie di bonus sopracitata richiederà di seguire una piccola procedura per poterli inserire, così da poter ottenere i tanto agognati oggetti. Qui di seguito vi elenchiamo gli step necessari per portare al termine la procedura:

Avviare Dead By Daylight Andare nella sezione “Store” dal menu di gioco

Selezionare “Riscatta Codice” dallo shop stesso

Giunti a questo punto vi sarà fornita la possibilità di inserire i caratteri e le cifre che compongono il codice da voi selezionato

Il celebre e senza tempo prodotto di Behaviour Interactive continua a sfornare diverse iniziative per i propri giocatori, come la presunta collaborazione di Dead By Daylight con For Honor.