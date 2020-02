Dead By Daylight Mobile: aperte le pre-registrazioni e annunciata finestra di lancio

Direttamente dall'account Twitter ufficiale della versione Mobile di Dead by Daylight giungono nuovi ed interessanti aggiornamenti sul futuro lancio del gioco.

Come potete verificare grazie al cinguettio disponibile in calce a questa news, Behaviour Interactive ha infatti confermato che è stata finalmente fissata una finestra di lancio per il prodotto: Dead By Daylight arriverà su mobile nel corso della primavera di quest'anno nelle Americhe ed in tutti i territori EMEA (Europa, Medio Oriente ed Africa). Non è stata purtroppo fornita una data di uscita specifica. Per quanto riguarda i territori asiatici, sarà NetEase Games a svolgere il ruolo di publisher per il gioco.

Contestualmente a questo annuncio, è ora possibile effettuare la pre-registrazione a Dead By Daylight Mobile anche su dispositivi Android, tramite Google Play. L'opzione risulta disponibile anche per il pubblico italiano di appassionati. Dopo il debutto su PC e console, che ha visto anche l'arrivo nel 2019 di Dead by Daylight su Nintendo Switch, il celebre survival horror 4v1 è dunque ormai pronto a trovare casa su dispositivi mobile.



In attesa di ulteriori informazioni, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Dead By Daylight, realizzata da Icilio Bellanima in occasione del lancio della produzione sulla console della Casa di Kyoto.