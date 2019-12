Dead by Daylight Nightmare Edition, la nuova edizione include anche il DLC Stranger Things

505 Games e lo sviluppatore Behaviour Interactive rendono disponibile oggi una nuova versione fisica di Dead by Daylight denominata Nightmare Edition, in vendita per PlayStation 4 e Xbox One.

Pieno di nuovi contenuti agghiaccianti Dead by Daylight Nightmare Edition include il pluripremiato, celebre gioco base e 3 Capitoli DLC da brividi: il capitolo Shattered Bloodline a tema spiriti e il nuovo e terrificante capitolo Stranger Things, basato sulla celeberrima Serie Originale Netflix. Oltre a questi tre spaventosi Capitoli, Dead by Daylight Nightmare Edition include altri contenuti extra, selezionati tra quelli più amati dai fan, tra cui il ‘Headcase Cosmetic Pack’, che offre ai giocatori una serie di capigliature e accessori alla moda con cui personalizzare il proprio Sopravvissuto.

Questa riedizione include: Dead by Daylight, il capitolo Curtain Call, il capitolo Shattered Bloodline e il nuovo capitolo Stranger Things che include Steve, Nancy e il terrificante Demogorgone. Inoltre quattro terrificanti Add-on: The 80s Suitcase, The Bloodstained Sack, Of Flesh and Mud e The Spark of Madness.

In Dead by Daylight i giocatori si ritroveranno in una ansiogena caccia tra un Killer brutale e quattro Sopravvissuti. Vivi un mortale gioco del gatto col topo scegliendo tra due stili di gameplay – nei panni di un Sopravvissuto, da una prospettiva in terza persona; o come il Killer, da una prospettiva in prima persona. I Sopravvissuti possono collaborare tra di loro o agire da soli e fare affidamento solamente sulla loro consapevolezza della situazione circostante, mentre il Killer sarà concentrato sul dare la caccia alle sue prede.