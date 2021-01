Dead By Daylight non smette di evolversi: tutte le novità del prossimo update

Non paghi dell'accoglienza ricevuta con Realm Beyond e il restyling grafico di Dead By Daylight, il team di Behaviour Interactive promette di evolvere l'universo del celebre horror multiplayer introducendo tante novità di gameplay e contenutistiche con il prossimo update in arrivo su PC e console.

L'ultimo video diario confezionato dagli sviluppatori canadesi delinea il quadro completo degli interventi compiuti per arricchire l'esperienza di gioco degli appassionati di Dead By Daylight. Con il prossimo, importante aggiornamento, l'horror in multiplayer asimmetrico riceverà infatti una completa revisione dell'interfaccia, con modifiche che interesseranno sia l'HUD ingame che i menù per la selezione delle modalità e la personalizzazione del proprio alter-ego.

Nelle intenzioni di Behaviour, la riprogettazione dell'interfaccia ne migliorerà la leggibilità e la fruibilità dei diversi elementi che la compongono, soprattutto per chi si avvicina solo adesso a questo titolo e desidera orientarsi tra i numerosi contenuti.

Sempre grazie al Major Update che, presumibilmente, potrà essere scaricato entro la fine di gennaio, gli autori nordamericani promettono di affinare il gameplay attraverso la modifica di alcuni vantaggi come Diversion, Fixated, Hex Undying, Iron Maiden, Open Handed e Second Wind. Con i prossimi aggiornamenti di Dead By Daylight, il team di Behaviour Interactive proseguirà la propria opera di ottimizzazione e potenziamento del comparto grafico, intervenendo anche sul matchmaking e sulla progressione multiplayer attraverso dei "premi di grado" che verranno illustrati nel corso delle prossime settimane.