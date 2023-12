Dead By Daylight, nuove modalità di gioco in arrivo? Indizi da un sondaggio

Mentre lo scorso novembre i fan si sono goduti l'arrivo della bambola assassina Chucky in Dead By Daylight, sembra che Behaviour Interactive si stia preparando ad arricchire ancora di più il suo apprezzato multiplayer asimmetrico horror attraverso il possibile arrivo di nuove modalità di gioco.

Gli sviluppatori hanno infatti proposto un sondaggio ai propri giocatori chiedendo il loro parere su diversi argomenti (compreso il loro giudizio sull'introduzione della bambola Chucky a novembre), citando anche modalità mai viste prima all'interno dell'opera. Tra le idee discusse da Behaviour Interactive all'interno del sondaggio troviamo le seguenti opzioni:

Swapped Perspective , modalità nella quale i sopravvissuti affrontano le partite con una visuale in prima persona, mentre l'interprete del killer giocherebbe con inquadrature in terza persona

, modalità nella quale i sopravvissuti affrontano le partite con una visuale in prima persona, mentre l'interprete del killer giocherebbe con inquadrature in terza persona Zombie Tag - I sopravvissuti uccisi si trasformano a loro volta in killer, la partita finisce quando rimane un solo giocatore in gara ancora non trasformato

- I sopravvissuti uccisi si trasformano a loro volta in killer, la partita finisce quando rimane un solo giocatore in gara ancora non trasformato 2 vs 8 - Due killer contro 8 sopravvissuti

- Due killer contro 8 sopravvissuti Tag - Quando un giocatore sopravvissuto viene catturato, scambia il suo ruolo con quello del killer

- Quando un giocatore sopravvissuto viene catturato, scambia il suo ruolo con quello del killer Hide and Seek - Lo scopo è restare vivi per 5 minuti e poi fuggire

- Lo scopo è restare vivi per 5 minuti e poi fuggire 5 vs 5 - Sfide tra due team con lo scopo di prendere il controllo dei generatori, ma con un killer a piede libero

Chiaramente per adesso si parla di semplici proposte e non è affatto sicuro che una o più modalità tra quelle citate da Behaviour Entertainment troveranno poi effettiva strada all'interno di Dead By Daylight. A questo punto tutto dipende dalle valutazioni e i pareri dei giocatori dati nel corso del sondaggio, e chissà che qualche grossa novità non possa concretizzarsi in futuro. Vi piacere giocare le modalità proposte?