Dead by Daylight, le nuove skin di Resident Evil sono un tuffo nel passato della serie

Gennaio è più pauroso che mai quest'anno su Dead by Daylight. Gli sviluppatori del gioco hanno infatti deciso di festeggiare il capodanno cinese con delle nuove skin a tema Resident Evil, accompagnate da una serie di novità che faranno parte dell'evento 'Moonlight Burrow'.

Ma partiamo con ordine. La 'Resident Evil x LNY collection', rivelano i ragazzi di Behavior Entertainment, introdurrà nel gioco delle nuove vesti estetiche per due dei sopravvisuti del gioco, ovvero Jill Valentine e Ada Wong, che riprenderanno gli outfit visti rispettivamente nella serie Revelations e nell'iconico Resident Evil 2. Quanto ai killer, sappiamo che La Piaga riceverà una skin con le sembianze della versione mutata di William Birkin, mostruoso villain dal sopracitato secondo capitolo zombesco uscito nel 1998.

Il gioco sarà inoltre 'addobbato' con una serie di spaventose decorazioni dedicate ai conigli, con i giocatori che avranno la possibilità, durante l'evento del capodanno lunare, di ricevere punti sangue aggiuntivi e ricompense a tema. Per maggiori informazioni, vi basterà consultare il sito ufficiale del gioco.

Restando in tema DBD, vi abbiamo parlato di recente della presunta rimozione di Leatherface dal roster del gioco, una ipotesi messa in circolo dagli insider più attivi nella community. Per fortuna, dopo alcuni giorni, è stato lo stesso publisher a smentire categoricamente queste voci su Twitter.

Il tutto mentre gli sviluppatori hanno portato avanti una massiccia campagna di ban verso i cheater di Dead by Daylight. Pensate, sono stati più di 70.000 gli utenti allontanati per presunta violazione delle regole.