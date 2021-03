Dead by Daylight: il nuovo killer è Trickster, un cantante K-Pop!

Mentre prosegue l'opera di restyling grafico di Dead by Daylight legata al programma A Realm Beyond, il team di Behaviour Interactive invita tutti gli appassionati del celebre horror multiplayer a prepararsi per l'arrivo del Trickster, un cantante K-Pop trasformatosi in un killer a sangue freddo!

Il Capitolo 19 di Dead by Daylight, All-Kill, è attualmente disponibile nel server di test per PC ed è contraddistinto dall'aggiunta di questo insolito assassino dalla doppia vita: conosciuto dai suoi fan per le sue canzoni, la star del K-pop conosciuta come "Trickster" si trasforma di notte in un efferato omicida.

L'arsenale a disposizione del Trickster sarà particolarmente ricco e comprender, tra gli altri, il potere unico Showstopper che gli consentirà di lanciare una raffica di coltelli ai Sopravvissuti nelle sue immediate vicinanze. Come tutti gli altri killer, anche il Trickster ha una serie di vantaggi che migliorano il suo gameplay e gli permettono di adottare delle strategie più complesse per avere la meglio sui Sopravvissuti. Per contrastare "l'esuberanza da palcoscenico" di questa stella del K-Pop dalla doppia vita a dir poco discutibile, i "buoni" potranno contare sull'aiuto di Yun-Jin Lee, il nuovo Sopravvissuto che assumerà le fattezze del vecchio produttore del Trickster.

Una volta conclusa l'attuale fase di test, il Trickster e il suo (ormai ex) produttore Lee entreranno a far parte della rosa di Killer e Sopravvissuti di Dead by Daylight su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S insieme alle novità del Capitolo 19 All-Kill.