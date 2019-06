Dead by Daylight: il nuovo video diario illustra i contenuti dell'Anno 4

I mostri che popolano l'universo horror di Dead by Daylight danzano sotto la pallida luce di una Luna di sangue mentre gli autori di Behaviour Interactive illustrano in un nuovo video diario tutte le novità che interesseranno il titolo nel corso dell'Anno 4.

La nuova stagione dell'apprezzato action horror in multiplayer asimmetrico "quattro contro uno" degli sviluppatori canadesi esordirà proprio nel mese di giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One e porterà con sé tantissime migliorie e ottimizzazioni alla dimensione a tinte oscure di Dead by Daylight.

Stando a quanto esplicitato nell'infografica riassuntiva realizzata da Behaviour, nei prossimi mesi ci attendono il nuovo "antieroe" Ghost Face, tre capitoli inediti, due nuove mappe e delle riformulazioni per il personaggio di Freddy Krueger e per due scenari, ivi compresa l'ambientazione del complesso scolastico di Bedham che ha fatto da teatro ad alcune tra le scene più terrorizzanti della serie di Nightmare. Il primo contenuto aggiuntivo atteso al lancio nel mese di giugno sarà appunto il personaggio di Ghost Face, il folle serial killer mascherato di Scream.

Tutti i contenuti che scandiranno i diversi eventi a cui parteciperemo nell'Anno 4 di Dead by Daylight saranno accessibili a partire dal 24 settembre anche su Nintendo Switch e nelle settimane successive sulla versione mobile per sistemi iOS e Android.