Dead by Daylight: da oggi è disponibile su Nintendo Switch

Dead by Daylight, il famoso gioco multiplayer asimmetrico, è disponibile da oggi su Nintendo Switch con un nuovo contenuto in esclusiva per la console nipponica. In questa nuova versione saranno inclusi 9 assasini, 10 sopravvissuti e 3 cosmetic pack.

Inoltre, saranno disponibili all’acquisto tutti i DLC usciti fin’ora, compreso l’ultimo aggiornamento dedicato a Stranger Things, la famosa serie di Netflix.

“Siamo incredibilmente felici e orgogliosi di lanciare Dead by Daylight su Nintendo Switch. Per noi questo è un altro modo di offrire il gioco su piattaforme” ha dichiarato il game director di Dead by Daylight, Mathieù Côté. “È anche una grande opportunità per i nostri giocatori di immergersi nel gioco che amano ovunque. Vorrei estendere un caloroso benvenuto nel mondo della Entity a tutti gli utenti Switch. Le prime partite saranno difficili ma non avete paura…le future vittorie vi faranno gioire” ha continuato.

La versione per Switch comprende l’esclusivo Trapper cosmetic: “questo outfit non è per i deboli di cuore ma piuttosto per le persone che vogliono distinguersi in una prova” dice Behaviour Interactive.

Vi ricordiamo che Dead by Daylight è già disponibile per PS4, Xbox One, Switch e PC. Potete leggere la recensione di Dead by Daylight sulle pagine di Everyeye.