Dead by Daylight: Pyramid Head in azione nel filmato del DLC a tema Silent Hill

A pochi giorni di distanza dall'annuncio dell'inatteso DLC ispirato a Silent Hill per Dead by Daylight, è possibile vedere Pyramid Head e gli altri contenuti dell'espansione in un lungo filmato di gameplay.

Nel video in questione, che trovate allegato alla notizia, è infatti possibile vedere in movimento la nuova sopravvissuta Cheryl Mason mentre cerca di sfuggire allo spaventoso killer, che prova ad annientarla tramite l'utilizzo di speciali abilità e di attacchi con l'enorme spada che lo accompagna da sempre. Come potete notare, l'intero filmato è ambientato nella mappa di gioco che verrà introdotta con l'espansione, ovvero la Midwich Elementary School. Questo nuovo DLC per il particolare titolo multiplayer asimmetrico dovrebbe fare il proprio debutto entro la fine del mese di giugno su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile il gioco: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Android e iOS.

A proposito della serie horror, sapevate che nuove voci di corridoio sostengono che all'evento di presentazione dei giochi di PlayStation 5 ci sarà anche Silent Hill? Pare infatti che il creatore della serie abbia condiviso il messaggio di Sony legato all'evento, ma per scoprire cosa stia bollendo in pentola bisognerà attendere poiché l'evento PS5 è stato rimandato pochi minuti fa a data da destinarsi.