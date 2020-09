Dead by Daylight si rifà il trucco in vista della nextgen: svelato The Realm Beyond

Gli sviluppatori di Behaviour Interactive confermano l'arrivo di Dead by Daylight su PS5 e Xbox Series X e annunciano di essere al lavoro su di un completo restyling che coinvolgerà tutte le versioni del loro celebre horror in multiplayer asimemtrico.

L'intervento promesso dagli autori canadesi, quindi, non sarà soltanto grafico ma consisterà in una riformulazione profonda delle meccaniche di gioco e dei contenuti accessibili dagli utenti, con sorprese che coinvolgeranno tutti i sistemi.

Nel volgere lo sguardo al futuro, Behaviour presenta The Realm Beyond come un aggiornamento che contribuirà a rendere ancora più stratificata l'offerta ludica del titolo. La prima parte dell'update sarà disponibile dall'8 settembre e coinvolgerà Springwood e Yamaoka Estate, portando in dote un sistema d'illuminazione più realistico, dei nuovi modelli poligonali per gli scenari e delle texture più definite.

Il processo di revisione grafica e contenutistica di Dead by Daylight proseguirà nei prossimi mesi e si estenderà alla nextgen con le versioni Xbox Series X e PlayStation 5: gli utenti delle nuove console Microsoft e Sony potranno proseguire la propria avventura a tinte oscure e accedere a un update gratis per migliorare ulteriormente il comparto grafico dell'horror.