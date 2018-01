Dead by Daylight: Saw l'Enigmista è il prossimo assassino che si unirà al roster

hanno annunciato tramite un breve teaser trailer il prossimo personaggio che entrerà a far parte del roster di: si tratta di(conosciuto in Italia come). Potete osservare il filmato di presentazione nel player in apertura di notizia.

Il video in realtà non nomina direttamente il personaggio, tuttavia la frase “Let’s play a game” sembra proprio non lasciare spazio ad altre interpretazioni. Dopo Freddy Krueger di Nightmare e Michael Myers di Halloween, dunque, un’altra grande icona degli horror sarà a breve introdotta nel gioco. Per il momento né la software house né il publisher hanno condiviso informazioni sulla data di debutto di Saw l'Enigmista, restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Dead by Daylight è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.