Dead by Daylight sbanca Steam: superati i 100mila giocatori in simultanea

Sono trascorsi cinque anni dall'uscita di Dead by Daylight, eppure l'horror asimmetrico di Behaviour Interactive non smette di macinare consensi e continua ad attrarre un numero sempre crescente di giocatori.

Come testimoniato dalle ultime rilevazioni della piattaforma digitale di Valve, di recente i server di Dead by Daylight hanno saputo attrarre qualcosa come 100.000 utenti in contemporanea, un numero incredibilmente elevato che ben rappresenta l'impegno di Behaviour nel supportare attivamente la propria opera e la folta community che lo anima.

L'esperienza multigiocatore offerta da Dead by Daylight, in effetti, ha continuato ad arricchirsi di contenuti, per tacere degli interventi di ottimizzazione e dei miglioramenti grafici portati dal programma di restyling Realm Beyond.

Il fenomeno di Dead by Daylight è persino destinato a crescere, se guardiamo alla fitta agenda di appuntamenti pianificati da Behaviour Interactive per festeggiare i cinque anni dell'horror multiplayer. Dal prossimo 15 luglio, infatti, i giocatori potranno partecipare a una serie di eventi e di sfide a tempo limitato per sbloccare numerosi bonus ingame come 500.000 Punti Sangue, 9.000 Frammenti Iridescenti o le skin gratuite di David King e The Wraith.