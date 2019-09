Dead by Daylight e Stranger Things: il nuovo video svela la data di arrivo del Demogorgone

I ragazzi di Behaviour Interactive pubblicano un nuovo video Dietro le Quinte dedicato al prossimo, attesissimo mostro destinato ad approdare nell'universo horror di Dead by Daylight su PC e console, ossia il famigerato Demogorgone di Stranger Things.

La creatura del Sottosopra della celebre serie di Netflix di Stranger Things giunta alla terza stagione farà il suo ingresso a tinte oscure dell'apprezzato multiplayer asimmetrico a partire dal 17 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e presumibilmente anche su Nintendo Switch dal 24 settembre in coincidenza dell'uscita di Dead by Daylight sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Dopo l'update dedicato a Ghost Face e all'aggiornamento legati ai server dedicati, il secondo mostro dell'Anno 4 sarà accompagnato dalla coppia di sopravvissuti rappresentata da Steve Harrington e Nancy Wheeler. Scegliendo di interpretare il Demogorgone, gli utenti potranno collocare dei portali sulla mappa per scatenare il panico tra i giocatori che saranno chiamati a sfuggire alla sua presa letale. Sia Nancy che Steve, in compenso, saranno in grado di chiudere questi portali anche se, in questo modo, segnaleranno inevitabilmente la propria posizione al mostro del Sottosopra: starà ai giocatori, quindi, capire quale possa essere il momento più adatto per attuare una simile strategia.